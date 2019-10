Rimodulazione Iva: Unimpresa, è trucco con stangata da 5 miliardi

Titta Ferraro 2 ottobre 2019 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Rimane alta la polemica sulla questione Iva. "La rimodulazione dell'Iva di cui si sta parlando nell'ambito della preparazione della legge di bilancio 2020 è l'ennesimo trucco politico che nasconde una stangata da 5 miliardi di euro per i contribuenti", dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. "Le premesse di questa manovra ci dicono che siamo di fronte al teatrino già visto negli ultimi anni sistematicamente - prosegue la Ferrara - chi sta al governo non va a caccia di misure in favore dei contribuenti, ma cerca messaggi per conquistare consenso pubblico. Si va alla ricerca di mance elettorali e non di stimoli per la crescita economica".Non entusiasma nemmeno il possibile alleggerimento fiscale. "Il prospettato taglio del cuneo fiscale sarà leggerissimo, appena 40 euro al mese in media per busta paga e solo a partire da luglio 2020, ma l'intervento consente comunque di raccontare qualcosa ai cittadini, di mettere in piedi lo storytelling del governo vicino alle famiglie e alle imprese, di tagli alle tasse anche se ridicoli", osserva ancora il presidente di Unimpresa.