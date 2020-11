Rimborsi volo: associazioni consumatori contro Ryanair, chiedono intervento Antitrust

Valeria Panigada 6 novembre 2020 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Associazione dei consumatori contro Ryanair per i rimborsi voli previsti per le prossime settimane. Federconsumatori e l'Unione Nazionale dei Consumatori avrebbe ricevuto numerose segnalazioni riferendo il rifiuto da parte della compagnia aerea di rimborsare i biglietti, sia sotto forma di voucher che attraverso la restituzione dell’importo versato, non utilizzabili nelle prossime settimane a causa delle nuove restrizioni previste dall'ultimo Dpcm, in vigore fino al 3 dicembre.Federconsumatori ha così trasmesso una segnalazione ad Enac e Antitrust chiedendo di bloccare la condotta in questione, se necessario anche revocando la licenza operativa per gli aeroporti italiani. L'Unione Nazionale dei Consumatori ha deciso di presentare un esposto all'Antitrust contro Ryanair per inosservanza degli impegni assunti.