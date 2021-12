Riforma pensioni, Tridico: dal 1° gennaio scattano aumenti

Alessandra Caparello 10 dicembre 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Al via da gennaio agli aumenti delle pensioni. A dirlo il Presidente dell'INPS, Pasquale Tridico. "Questo aumento così diffuso - ha detto Tridico intervenendo a Uno Mattina - non avveniva da anni. C'è la perequazione al 100%, ovvero l'adeguamento al 100% di tutte quelle pensioni fino a quattro volte il minimo ma anche di quelle quattro volte superiori al minimo" a scalare.Nei giorni scorsi, Tridico ha anche parlato sul tavolo sulla riforma delle pensioni, "che si aprirà sulla base di quello che abbiamo sentito, va nella direzione indicata dall'INPS, ovvero la flessibilità all'interno di un modello contributivo". "Le soluzioni di flessibilità e quindi di uscita anticipata rispetto ai 67 anni, ci possono essere - ha spiegato Tridico - e sono compatibili con la sostenibilità finanziaria. Dobbiamo superare le gabbie rigide delle quote, che irrigidiscono il sistema".