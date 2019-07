Riforma fondo salva Stati: botta e risposta tra Tria e Borghi. Ministro: "Obiettivo un accordo entro fine 2019"

Alessandra Caparello 31 luglio 2019 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Botta e risposta tra il ministro Tria e il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi oggi al question time alla Camera. Oggetto del contendere la riforma del Fondo Salva-Stati (Esm) che per Borghi va bloccata.L’obiettivo è un accordo entro fine 2019 come richiesto dall’Italia, ricorda il ministro dell’economia Giovanni Tria, sottolineando che “solo a partire da quel momento potrà esser avviato processo di ratifica preceduto da una legge di autorizzazione del Parlamento". Al termine della risposta di Tria, Borghi ha ribadito: "Non ho capito se ci siamo opposti o meno dietro precisa sollecitazione del Parlamento, mi sarebbe piaciuto vedere che noi non lo accetteremo mai, non so in che maniera più esplicita dirglielo. Vogliamo arrivare in Parlamento e non lo ratifichiamo? Si è scelto di andare in un'ottica di pacchetto? Benissimo, ma deve essere chiaro che per noi il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) è una cosa disastrosa e non deve procedere" ha detto il leghista.