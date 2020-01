Riforma fisco: Castelli (M5S), cantiere al via con benefici per oltre 16 milioni di lavoratori da luglio

Titta Ferraro 17 gennaio 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

“Il cantiere della riforma dell’IRPEF si apre oggi, dobbiamo costruire insieme, come hanno detto i sindacati, e non distruggere. È una fase di transizione, così come avevamo ipotizzato, ma che dal 1 luglio avrà benefici concreti per oltre 16 milioni di percettori”. Lo ha detto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi.