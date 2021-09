Riforma Italia: 92% dei manager vede PNRR come occasione unica per rilancio del Paese

Daniela La Cava 21 settembre 2021 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Il 92% dei manager vede il PNRR come occasione unica per il rilancio del Paese, ma 2 italiani su 5 pensano che non saranno usate neanche il 50% delle risorse. Questi alcuni dei risultati emersi dalle analisi sulle riforme del PNRR (semplificazione, fiscale, giustizia e lavoro) presentati in occasione dell’evento “Riforma Italia” di EY e Luiss Business School, in collaborazione con Swg."In questo particolare momento storico il mondo intero guarda al nostro Paese con grande attenzione, consapevole dell’opportunità di accelerazione che il PNRR costituisce. Gli impatti derivanti dall’attuazione delle misure contenute nel Piano sono stati valutati in termini di Pil fino al +3,6% nel 2026, ma è necessario convogliare le migliori risorse per rendere il Paese più attrattivo e competitivo a livello internazionale, ricreando un clima generale di fiducia - ha dichiarato Stefania Radoccia, managing partner dell’area Tax&Law di EY in Italia, in apertura dell’incontro -. La nostra indagine ci dice che il 68% dei manager ha fiducia in come il governo sarà in grado di gestire l'attuazione del Piano. L’attuazione del PNRR è infatti la miglior garanzia di investimenti esteri futuri".