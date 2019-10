Ricchezza: in Italia 19mila Paperoni in meno, al settimo posto nel mondo

Alessandra Caparello 22 ottobre 2019 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

L’Italia al settimo posto nel mondo per numero di ricchi presenti. Lo afferma il decimo “Global Wealth Report” del Credit Suisse Research Institute, secondo cui il nostro paese ha perso -19mila paperoni, attestandosi a 1,49 milioni. Segno meno anche per il Regno Unito dove i ricchi calano di 27mila unità arrivando a 2,46 milioni, così anche in Francia, Hong Kong e Turchia.