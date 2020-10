Ribaltone Saipem: titolo rialza testa dopo contratto Qatar e parole a.d. Cao

Daniela La Cava 28 ottobre 2020 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Una mattinata sulle montagne russe per Saipem a Piazza Affari. Nel corso seduta si è assistito a un vero e proprio ribaltone per il titolo del gruppo attivo nel settore dei servizi petroliferi: dopo essere partito in forte calo (finito in asta di volatilità per eccesso di ribasso poco dopo l'avvio) in scia alla pubblicazione dei risultati finanziari, ha rialzato la testa nel corso della seduta e ora è in vetta al Ftse Mib con un guadagno dell'1,4 per cento. La ripresa di Saipem è coincisa con le parole dell'amministratore delegato Stefano Cao che nel corso della conference call con gli analisti ha ribadito che l'anno prossimo si prospetta con una buona visibilità. Commentando i conti, Cao aveva sottolineato che "la performance operativa del terzo trimestre, in miglioramento rispetto al precedente, dimostra la capacità di reazione e adattamento dell’azienda". Il gruppo ha poi annunciato di avere vinto un contratto di ingegneria e costruzioni offshore in Qatar del valore di circa 140 milioni di dollari.