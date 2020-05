Ribaltone Leonardo in Borsa: tra i migliori del Ftse Mib dopo debole avvio

Daniela La Cava 8 maggio 2020 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

Cambio di passo per Leonardo a Piazza Affari. Dopo un avvio debole, con la partenza in territorio negativo, il titolo dell'ex Finmeccanica si posiziona ora tra i migliori titoli del Ftse Mib, forte di una crescita di quasi il 4% a 6,222 euro.Sotto la lente del mercato la trimestrali, pubblicata ieri a mercati chiusi. "Nel primo trimestre, Leonardo ha presentato risultati misti, caratterizzati da ordini migliori del previsto e dal primo forte impatto di Covid sull'Ebita del gruppo, che è arrivato nella parte bassa del range delle aspettative", segnalano gli analisti di Banca Imi che mantengono il rating buy, ma mettono il target price in revisione. "Non sorprende - rimarcano gli esperti - che la guidance del gruppo per il 2020 sia stata sospesa. Una nuova dovrebbe arrivare solo entro la fine dell'anno".