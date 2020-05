Riapertura palestre: 94 euro di rimborso per chiusura, iscritti hanno diritto a indennizzo

Valeria Panigada 25 maggio 2020 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

L’attività di palestre, piscine e centri sportivi di tutta Italia è stata sospesa per effetto del Dpcm lo scorso 9 marzo, e potrà riprendere solo a partire da oggi. Questo ha comportato 76 giorni complessivi di chiusura degli impianti e il diritto degli utenti al rimborso parziale degli abbonamenti. Considerato che 20 milioni di cittadini praticano sport in Italia e sono regolarmente iscritti a palestre, centri fitness, circoli sportivi, corsi specifici, ecc., e che il costo medio di un abbonamento annuale è pari a 450 euro, il valore complessivo dei rimborsi spettanti agli utenti è di circa 1,88 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons che calcola in 94 euro il valore medio del rimborso a singolo utente. Lo stesso Decreto Rilancio prevede in capo ai gestori degli impianti sportivi l’obbligo di rimborsare i propri clienti per la chiusura degli esercizi, anche attraverso voucher di pari valore, utilizzabile entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.