Rialzo spread, Messina: "Volatilità prevedibile prima delle elezioni Ue"

Alessandra Caparello 15 maggio 2019 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Torna a salire lo spread arrivando a oltre 280 punti base ma, assicura Carlo Messina, si tratta di una volatilità prevedibile prima delle elezioni europee.“Ci sono delle fasi di volatilità collegati all'avvicinarsi delle elezioni europee, mi sembra una fase tutto sommato che ci si poteva aspettare. Quello che sarà importante sarà l'esito delle elezioni europee, ma soprattutto quello che farà il governo dopo" ha dichiarato l'a.d. di Intesa Sanpaolo. "Secondo me - ha aggiunto Messina - dovrà lavorare nella direzione della riduzione del debito e dell'accelerazione della crescita. Se accade questo queste mi sembrano più delle oscillazioni assolutamente normali in una fase come questa, niente di preoccupante".