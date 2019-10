Riacquisto Btp e altre tipologie di titoli di stato per 3 miliardi

simone borghi 17 ottobre 2019 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha concluso oggi il riacquisto di titoli di stato per un totale di 3 miliardi. Lo rende noto un comunicato di via XX Settembre aggiungendo che per effettuare l'operazione di buyback sono state utilizzate le giacenze del Conto disponibilità del Tesoro.Nel dettaglio, il Tesoro ha riacquistato 790 milioni del Btp a 15 anni (scadenza febbraio 2020) a fronte di una richiesta pari a 2,189 miliardi. Riacquistati anche 625 milioni del Ctz (scadenza marzo 2020) a fronte di richieste per 2,212 miliardi.Il Tesoro ha anche provveduto a ricomprare 1,045 miliardi del Btp Italia (scadenza aprile 2020) a fronte di una domanda totale pari a 2,690 miliardi.Infine, è stato oggi di buyback il CCTeu (scadenza dicembre 2020) per un importo di riacquisto pari a 540 milioni a fronte di richieste per 1,883 miliardi.