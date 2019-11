Riacquisto Btp e altre tipologie di titoli di stato per 2 miliardi

simone borghi 8 novembre 2019 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha concluso oggi il riacquisto di titoli di stato per un totale di 2 miliardi. Lo rende noto un comunicato di via XX Settembre precisando che le offerte pervenute da parte degli operatori specialisti risultano pari a un totale di 9,523 miliardi.Nel dettaglio, il Tesoro ha riacquistato 366 milioni del CTZ a 24 mesi (scadenza novembre 2020) a fronte di una richiesta pari a 2,852 miliardi. Riacquistati anche 470 milioni del BTP a 5 anni (scadenza giugno 2021) a fronte di richieste per 2,273 miliardi.Il Tesoro ha anche provveduto a ricomprare 434 milioni del CCTeu a 7 anni (scadenza giugno 2022) a fronte di una domanda totale pari a 2,582 miliardi.Infine, è stato oggi di buyback il CCTeu a 7 anni (scadenza luglio 2023) per un importo di riacquisto pari a 730 milioni a fronte di richieste per 1,816 miliardi.L'operazione si è svolta tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato. Il regolamento è fissato sul 12 novembre.