Revolut: spese degli italiani in recupero dopo la pandemia. Pagamenti con carta ai livelli di inizio marzo

Alessandra Caparello 18 giugno 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di giugno, dopo l’avvio della Fase 2, le transazioni fisiche con carta sono tornate agli stessi livelli di inizio marzo mentre i volumi di spesa sono il 25% più alti. Così afferma una recente indagine di Revolut, App finanziaria con oltre 12 milioni di clienti in Italia ed Europa, che mostra come la spesa degli italiani stia recuperando terreno dopo la pandemia Covid-19.Con la Fase 2 tornano a crescere le transazioni presso i ristoranti e per i trasporti e registrano picchi rilevanti i monopattini in sharing e l’Home Décor.