Alessandra Caparello 22 dicembre 2020 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

Revolut rinnova i suoi piani a pagamento e lancia Revolut Plus, una nuova opzione a 2,99 Euro al mese che offre ai clienti maggiore sicurezza grazie alla protezione degli acquisti da furti, danni o politiche di non restituzione. La protezione sugli acquisti, si legge in una nota, protegge i clienti Plus fino a 1.000 Euro, i clienti Premium fino a 2.500 Euro e i clienti Metal fino a 10.000 Euro nel caso in cui i loro acquisti siano idonei e vengano danneggiati accidentalmente o rubati, per un intero anno. I clienti che hanno piani a pagamento possono anche smettere di preoccuparsi per i resi grazie all’estensione dei resi per gli acquisti idonei a 90 giorni e prenotare biglietti per gli eventi senza la paura di non poter partecipare, nel caso in cui qualcosa vada storto, ricevendo il rimborso direttamente sul proprio account Revolut.