Revolut lancia la sua banca in Italia

Alessandra Caparello 9 dicembre 2021 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Revolut, app finanziaria globale, lancia la sua banca in Italia. La fintech ha reso operativa nel nostro paese la licenza bancaria europea e quindi i depositi dei clienti italiani che passeranno a Revolut Bank saranno protetti dal sistema di garanzia dei depositi.Come rende noto Revolut ha oltre 650.000 clienti in Italia e l'azienda "è fiduciosa che la protezione sui depositi, insieme alla gamma di prodotti", "assicurerà ai clienti in Italia più controllo, valore e sicurezza rispetto alle banche tradizionali" afferma Joe Heneghan, Chief Executive Officer di Revolut Bank.