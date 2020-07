Revolut lancia in Italia la funzionalità Rewards: sconti speciali e cashback per i clienti

Alessandra Caparello 10 luglio 2020 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Revolut lancia in Italia la funzionalità Rewards con cui i clienti possono accedere a sconti speciali e cashback da diversi brand, semplicemente utilizzando la propria carta Revolut. La feature è già disponibile per i clienti Premium e Metal e, nelle prossime settimane, verrà lanciata anche per tutti i clienti Standard. La funzionalità Rewards rappresenta un ulteriore passo nel permettere ai clienti Revolut di gestire le proprie finanze in modo efficace e ottenere di più dal denaro, ricevendo dei crediti mentre acquistano i loro brand preferiti.Ci sono due diverse tipologie di “reward” disponibili: sconti e cashback. Gli sconti danno ai clienti la possibilità di pagare un prezzo più basso in modo istantaneo quando effettuano un acquisto presso un determinato store utilizzando Revolut (con carta, online o con Apple Pay/Google Pay). I clienti dovranno semplicemente accedere allo store tramite l’app di Revolut o utilizzare un codice sconto. Con il cashback, invece, i clienti riceveranno indietro una percentuale sull’acquisto effettuato con la carta Revolut presso uno specifico esercente (fintanto che l’offerta è attiva).