Retroscena su rapporti burrascosi Tria-Di Maio: ministro smentisce anticipazioni libro Friedman

Titta Ferraro 3 settembre 2019 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Nulla di vero. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, smentisce nel modo più categorico "in quanto destituita di qualsiasi fondamento" la ricostruzione che lo riguarda contenuta nell’anticipazione del libro di Alan Friedman pubblicata oggi sul giornale La Stampa. Una volta letto il libro, recita una nota del MEF, il ministro si riserva di adire le vie legali nei confronti dell’autore, a tutela sia della verità dei fatti sia della propria reputazione.Nell'articolo odierno su La Stampa si citano due tentativi di dimissioni di Tria, negate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Inoltre, Alan Friedman riporta dei virgolettati di Tria che avrebbe riferito a un amico che Luigi Di Maio "Parla di cose insensate. Mi chiede di fare cose che io non posso fare!». In un altro passaggio si fa riferimento a tentativi di "nascondersi o non farsi trovare in ufficio" da parte del ministro dell'Economia se sente dire che Di Maio sta arrivando al ministero.