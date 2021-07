Reti: stipulati nuovi contratti inerenti la linea di business IT Solutions

simone borghi 13 luglio 2021 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Reti ha siglato nuovi accordi per l’erogazione dei servizi IT e lo svolgimento di attività progettuali a clienti consolidati, operanti nel settore BFSI riferiti alla linea di business IT Solutions.La spinta verso l’innovazione è alla base della crescita dell’interesse riscontrato da parte del mondo Finance e Insurance per la trasformazione dell’IT, con conseguente incremento degli investimenti del settore, al fine di garantire due aspetti fondamentali per la gestione del business: sicurezza e compliance, soddisfacendo le richieste dei loro clienti finali. Soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning per l’analisi dei dati, modernizzazione della struttura IT e delle architetture applicative sono solo alcune delle sfide che le istituzioni finanziarie e assicurative stanno affrontando. In quest’ottica, Reti si pone al fianco di due società, già parte del portafoglio clienti Reti, operanti nel settore BFSI offrendo loro soluzioni ad hoc.