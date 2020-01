Retelit: posticipata al 14 gennaio la data del closing dell’acquisizione di PA Group

simone borghi 13 gennaio 2020 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Il closing relativo all’accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di PA Group da parte di Retelit Digital Services (società interamente controllata da Retelit) è stato posticipato dal 10 al 14 gennaio 2020. Lo rende noto Retelit in una nota, precisando che la decisione è stata presa al fine di consentire il perfezionamento di alcuni adempimenti tecnici preliminari al closing.Inoltre, relativamente al progetto di separazione delle attività del gruppo in due società interamente controllate da Retelit, di cui una (Retelit Digital Services) dedicata all’infrastruttura, e l’altra, di nuova costituzione (NewCo), dedicata ai servizi, Retelit rende noto che la costituzione di Newco, e la relativa scissione di Retelit Digital Services con assegnazione a NewCo del business relativo ai servizi, originariamente previste entro l’anno 2019, saranno implementate nel corso del 2020 anche in ragione della sopravvenuta acquisizione di PA Group da parte di Retelit Digital Services.