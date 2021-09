Retelit: Marbles proroga al 17 settembre il periodo di adesione all'Opa sulla totalità delle azioni

simone borghi 13 settembre 2021 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Seduta di acquisti per Retelit a Piazza Affari. Il titolo della società quotata al segmento Star di Borsa Italiana segna un balzo del 5,5% a 5 euro per azione.A sostenere il rialzo delle quotazioni la proroga del periodo di adesione al 17 settembre dell'Opa promossa da Marbles (Asterion) sulla totalità delle azioni di Retelit.Marbles ha infatti concordato con Borsa Italiana la proroga del periodo di adesione, la cui conclusione era originariamente prevista per il 10 settembre, per ulteriori 5 giorni di Borsa aperta (ovverosia per le sedute dal 13 al 17 settembre 2021, estremi inclusi).