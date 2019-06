Rete unica, al tavolo arriva Enel. Negoziato a tre con Tim e Cdp (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 21 giugno 2019 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

"Il tavolo per la rete unica si allarga a Enel che con Tim e Cdp ha firmato un «accordo di confidenzialità» per discutere di possibili operazioni societarie che coinvolgano Open Fiber e Telecom ma limitatamente all'infrastruttura in fibra ottica". Lo rende noto il Sole 24 Ore nella sua edizione odierna."La compagnia telefonica - ricorda Il Sole 24 Ore - aveva già firmato un memorandum of understanding con Open Fiber, aperto a 360° a tutte le formule possibili di integrazione. La novità ora è che i negoziati coinvolgono da subito l'Enel, il più scettico tra i due soci di Open Fiber, sgombrando di fatto il campo da discussioni su puri accordi commerciali (per i quali non sarebbe necessario l'intervento degli azionisti) e limitano alla parte più evoluta dell'infrastruttura il raggio d'azione delle possibili combinazioni societarie.