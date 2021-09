Report ADP delude e Piazza Affari ritraccia, Diasorin svetta sul Ftse Mib

Titta Ferraro 1 settembre 2021 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Le indicazioni sotto le attese dal mercato del lavoro Usa hanno comportato una repentina reazione dei mercati con Piazza Affari che ha più che dimezzato i guadagni e adesso viaggia a 26.114 punti (+0,4%). Tra i peggiori Fineco e Saipem con ribassi nell'ordine dell'1%. Si mantengono in buon rialzo Enel (+1,06%9 e le altre utility). Rallentano leggermente le banche con +1% per Unicredit, +0,73% Intesa e +0,3% Bper. In forte rialzo anche oggi Diasorin con +2,2%.In attesa del report occupazionale di agosto in arrivo venerdì, oggi la stima ADP che segna +374.000 unità, ben al di sotto della crescita di 600.000 unità stimata dagli analisti.