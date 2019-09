Renzi: staccare spina governo? L'ho attaccata io, guardiamo a Italia tra 10 anni

Titta Ferraro 20 settembre 2019 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

"Molti commentatori che parlano di Italia Viva insistono su un concetto stravagante: staccare la spina al Governo. Dimenticano che la spina noi l’abbiamo attaccata, un mese fa, contro Salvini e contro chi voleva andare a elezioni spingendo l’Italia in recessione e ai margini dell’Europa". Così l'ex premier Matteo Renzi in un post su Facebook.Sulla voglia di condizionare il governo, Renzi specifica: "Noi abbiamo un’ambizione molto più grande: Vogliamo condizionare il futuro. E per questo alla Leopolda proveremo a immaginare l’Italia dei prossimi 10 anni, non dei prossimi 10 giorni. Vogliamo cambiare le forme della politica cominciando dalla presenza delle donne. E vogliamo farlo assieme a tante persone che non devono iscriversi alle correnti ma far valere le proprie idee".