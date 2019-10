Renzi: spread sotto 100 con governo duraturo che dia tranquillità ai mercati

Titta Ferraro 7 ottobre 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

L'ex premier Matteo Renzi cerca di scacciare le nubi circa l'intenzione di far cadere il governo. "Siamo i principali sponsor del governo", ha detto Renzi intervistato ieri da La Stampa. Il pomo della discordia con l'esecutivo è stata la questione IVA. "Quando Conte ci ha avanzato l'ipotesi di aumento dell'Iva gli abbiamo detto che eravamo contrari - dice Renzi - . Io l'ho fatto rispondendo a una sua telefonata. La capodelegazione Bellanova e il professor Marattin lo hanno fatto al tavolo di Palazzo Chigi. Noi non siamo contro il Governo, ma siamo contro l`aumento delle tasse. Questo Governo del resto nasce proprio per non aumentare l'Iva, no?».Sulla durata del governo, l'ex premier sottolinea che "l'instabilità è il principale problema istituzionale dell'Italia. Questo Governo può dare tranquillità ai mercati, riportare lo spread sotto i 100 punti base, accompagnare la nuova fase europea. Il Governo lavori, non apra polemiche".