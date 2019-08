Renzi pronto alla scissione prepara “Azione civile”, per governo cerca sostegno FI (Repubblica)

Titta Ferraro 12 agosto 2019 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

La scissione all'interno del Pd sembra ormai una questione di giorni. L’ex premier Matteo Renzi, come scrive oggi Repubblica, si prepara a far nascere nuovi gruppi parlamentari, che si chiameranno “Azione civile”, portando via da quelli del Pd i suoi fedelissimi. Poi, se si andrà ad elezioni, nascerà un vero e proprio partito, con una sua lista pronta a lanciarsi nell’agone elettorale.Nei scorsi Renzi ha aperto all'ipotesi di un governo istituzionale che metta in sicurezza i conti pubblici, ma le posizioni all'interno del Pd appaiono di forte contrasto. REnzi vorrebbe una separazione consensuale, ipotizzando di portarsi via dai gruppi del Pd più o meno la metà dei parlamentari. Che vorrebbe dire circa 25 al Senato e più di 50 alla Camera.L'articolo odierno di Repubblica prosegue: "È difficile però che bastino i gruppi renziani a fare da levatrice ad un governo di transizione con Di Maio. Anche ammesso che i 5Stelle accettino una alleanza con quello che fino a ieri erano uno dei loro più acerrimi nemici, per raggiungere la maggioranza servirebbero altri soccorsi. Ci vorrebbe anche il sostegno di una parte del misto, tra autonomisti ed ex grillini, e di Forza Italia o almeno di una sua parte consistente. Non che non ci si stia provando. Secondo la maggioranza zingarettiana, i renziani avrebbe già avviato i colloqui con forzisti del Senato. Con quali esiti non è dato sapere per il momento".