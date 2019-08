Renzi: oggi crolla il sogno populista, adesso governo istituzionale

Valeria Panigada 20 agosto 2019 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

"Oggi crolla il sogno populista italiano. Tutta Europa prende atto che i populisti funzionano in campagna elettorale, falliscono al Governo. In 14 mesi hanno azzerato la crescita, isolato l’Italia, creato un clima d’odio. Hanno perso". Così il senatore del Pd ed ex premier Matteo Renzi, scrive sui suoi profili social, nella giornata in cui il premier Giuseppe Conte parlerà al Senato sulla crisi di governo. "Adesso un governo istituzionale per evitare l’aumento dell’Iva e per riportare l’Italia in Europa: come al solito tocca rimediare ai loro danni", conclude Renzi.