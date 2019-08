Renzi insiste su governo istituzionale: oggi al Senato Salvini soprirà di essere in minoranza

Titta Ferraro 13 agosto 2019 - 17:07

MILANO (Finanza.com)

L'ex premier Matteo Renzi insiste sulla prospettiva di un governo istituzionale e cerca di compattare una maggioranza in Parlamento che emargini la Lega. In attesa del voto del Senato sul calendario, in programma oggi alle 18:00, Renzi lancia un appello perchè le forze politiche responsabili si compattino contro Salvini. "E' una crisi di governo che per la prima volta è stata aperta in pieno Ferragosto e si ipotizza di votare in piena sessione di bilancio - ha detto Renzi in una conferenza stampa al Senato - bisogna agire in maniera responsabile. Bisogna bloccare l'aumento dell'Iva". "Per farlo - prosegue l'esponente del Pd - bisogna avere il coraggio e la forza di dar vita a un governo. Già il voto di oggi può dare delle indicazioni e Salvini si renderà conto di essere in minoranza". Renzi continua a parlare di governo istituzionale, ma si mostra aperto anche ad altre formule (governo di legislatura, governo di transizione). "E' il momento di mettere in sicurezza i conti", ha concluso Renzi.