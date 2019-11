Renzi e il suo piano choc da 120 mld per sbloccare l'economia

Daniela La Cava 13 novembre 2019 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, punta il dito contro la finanziaria bollandola come "non sufficiente". E lo fa in una lunga intervista a "La Stampa” in edicola oggi, parlando della necessità di "un piano choc per l'economia". "La Legge di Bilancio ha evitato l'aumento dell'Iva. E dunque è un passo avanti - afferma l'ex premier -. Ma il punto è che non basta" e "come sanno gli economisti, le previsioni segnano burrasca in arrivo. E dobbiamo essere capaci di rilanciare subito". Per questa ragione, secondo Renzi, è necessario un nuovo piano. "Abbiamo lavorato duro e abbiamo predisposto un piano più ambizioso di quello tedesco: 120 miliardi nel prossimo triennio", afferma Matteo Renzi, secondo il quale "bisogna bloccare tutto: dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, energia, treni, strade, porti, aeroporti, piano casa, periferie".