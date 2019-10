Renzi: 'sul debito l'Italia ha bisogno di una pax romana. Rimodulare debito, non aliquote Iva'

Laura Naka Antonelli 4 ottobre 2019 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Sul debito "l'Italia ha bisogno di quiete, di una pax romana che metta in sicurezza un Paese oberato da un debito monstre. Oggi gli interessi sul debito sono bassi, molto bassi.Ma nel resto d'Europa sono addirittura negativi. Il che costituisce una ghiotta occasione. Va rimodulato il debito, non le aliquote Iva. E rimodulare il nostro debito significa cogliere l'occasione dei tassi bassi per allungare la scadenza spendendo meno e mettendo in sicurezza il Paese per un paio di decenni". Così Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera.