Renzi: 'ora il premier è Conte, Draghi persona straordinaria: speriamo che governo segua suoi suggerimenti'

Laura Naka Antonelli 4 gennaio 2021 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

"A palazzo Chigi c'è un presidente del Consiglio alla volta e si chiama Conte. Draghi è una persona straordinaria per questo Paese, e devo dire che ha dato suggerimenti molto giusti". Così il leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, in un'intervista rilasciata al Tg5. Renzi ha ricordato le parole dell'ex presidente della Bce Mario Draghi:"Ha detto fate debito, ma fate debito buono per i giovani, per il futuro". Invece, ha tenuto a precisare, "qui abbiamo messo più soldi per il cashback in un anno che non per i giovani e l'occupazione nei prossimi sei anni. Siamo di fronte a un piano, quello del Recovery, che pensa più al presente che al futuro. Speriamo che lo cambino seguendo i suggerimenti di Draghi", è stato l'auspicio di Matteo Renzi.