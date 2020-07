Renzi: 'ho proposto di togliere Imu 2020 ad albergatori. Senza Italia Viva ci sarebbe Salvini premier'

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2020 - 21:32

MILANO (Finanza.com)

"Non dobbiamo far pagare le tasse fino al 2021 al turismo: non è colpa dell'albergatore se c'è stato il covid. Ho proposto di togliere l'Imu per 2020 agli albergatori". Così l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel presentare 'La mossa del cavallo' a San Benedetto del Tronto.Riguardo al governo M5S-PD, Renzi ha detto che "in Parlamento ci sono senatori da Forza Italia, da Leu e dal M5s che vengono da noi perché ci dicono che vogliono continuare a lavorare e fare bene per il Paese. Italia Viva è il pilastro della legislatura. Se non ci fossimo stati noi adesso ci troveremo Salvini premier e chissà chi avremmo potuto ritrovarci come presidente della Repubblica. Finché Italia Viva c'è, dura la legislatura".