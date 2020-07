Renzi: 'chi non vuole il Mes sappia che arriva la patrimoniale. Berlusconi pensa a italiani perchè dice sì'

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2020 - 21:15

MILANO (Finanza.com)

"Chi non vuole il Mes sappia che arriva la patrimoniale. Così l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel presentare 'La mossa del cavallo' a San Benedetto del Tronto."Il Mes è l'argine alla patrimoniale - ha aggiunto, sottolineando che "Berlusconi è uno che pensa agli italiani perché dice sì al Mes, anche se riconosco che ha perso una grande occasione di modernizzare il Paese quando è stato premier ed aveva un consenso enorme".Renzi ha parlato anche del ministro degli Esteri ed ex leader del M5S Luigi Di Maio, facendo notare che ha cambiato posizione:"Di Maio un anno fa andava con Di Battista dai gilet gialli a braccetto con uno che dice che Obama è un golpista. Oggi di Maio ha cambiato posizione: ha scelto la posizione europeista e bene fa", ha sottolineato.Un attenti è stato lanciato sulla cassa integrazione: "Diamo un sacco di soldi per la cassa integrazione ma non si può continuare fino alla fine dell'anno così perché così è una droga. Non possiamo pagare per far restare a casa i lavoratori: l'Italia è stata fatta grande da quelli che si sono spaccati la schiena. Non si va avanti a colpi di reddito di cittadinanza e sussidi".