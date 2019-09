Renxit, l'ex premier rassicura: governo sarà più forte, legislatura avanti fino a 2022

Titta Ferraro 18 settembre 2019 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

"Prendiamo l'impegno di garantire che la legislatura arrivi almeno fino all'elezione del Presidente della Repubblica, nel 2022 e non faremo quelli che fanno il controcanto quotidiano". Così Matteo Renzi, intervento alla trasmissione 'Tutta la citta' ne parla' (Radio3). L'ex premier, in un altro intervento a SkyTG24 ha detto che con la nascita di Italia Viva il governo Conte-bis ne uscirà addirittura rafforzato. "In Parlamento ci sarà qualche voto in più - ha detto - e anche se non è il Governo che sognavo, la situazione di emergenza che Salvini ha causato rende giusto e doveroso mordersi la lingua e cercare di dare una mano all'Italia".Renzi ha precisato che non parteciperà lui ai vertici di maggioranza in rappresentanza di Italia viva.