Reno De Medici: Apollo Impact acquisterà il 67% del gruppo, poi Opa e delisting

simone borghi 5 luglio 2021 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Corre il titolo Reno De Medici (RDM) a Piazza Affari con un rialzo del 4,4% a 1,46 euro. A spingere le quotazioni la notizia che alcuni Fondi Apollo hanno sottoscritto i contratti definitivi per l’acquisto di una partecipazione di maggioranza in RDM, leader in Europa nella produzione di cartoncino a base riciclata.I Fondi Apollo acquisteranno circa il 67% del capitale sociale di RDM dai due maggiori azionisti della società, ossia Cascades e Caisse de dépot et placement du Québec, ad un prezzo di 1,45 euro per azione, corrispondente ad un premio del 24% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi scambiati negli ultimi 90 giorni. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2021. A seguito del perfezionamento dell’operazione, Apollo promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni residue finalizzata al delisting di RDM.