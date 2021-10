Renergetica: vendita di un nuovo impianto fotovoltaico a Edison Renewables

simone borghi 19 ottobre 2021 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Renergetica ha veduto un impianto fotovoltaico, in provincia di Alessandria, della potenza di 9,9 MWp a Edison Renewables, controllata al 100% da Edison.L’operazione, che si inserisce nell’ambito dell’accordo quadro siglato dalle controparti nell’aprile del 2020, il quale prevede lo sviluppo complessivo di 250MWp in cinque anni (ossia 150 MWp per tre anni più la possibilità di un rinnovo automatico per un periodo di ulteriori due anni per lo sviluppo di progetti per almeno ulteriori 100 MWp), viene conclusa a meno di 3 mesi da quella che, alla fine dello scorso luglio, aveva portato alla vendita a Edison Renewables dei primi due progetti. In attuazione di tale accordo, oggi sono stati venduti da Renergetica circa 27 MWp, portando a 100MWp i progetti assegnati a Edison Renewables, compresi quelli già opzionati ed attualmente in fase di sviluppo.