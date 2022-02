Renergetica rafforza partnership con Edison Renewables

Redazione Finanza 21 febbraio 2022 - 09:02

Renergetica ha annunciato di avere sottoscritto con Edison Renewables un term sheet per un nuovo accordo della durata di cinque anni finalizzato allo sviluppo, da parte della stessa Renergetica, di progetti di impianti fotovoltaici, per un massimo di 500 MWp, sul territorio italiano. L’intesa, raggiunta e formalizzata tra le parti, ha lo scopo di superare l’accordo quadro sottoscritto il 06 aprile 2020, ampliando notevolmente i MWp dei progetti destinabili ad Edison e prolungandone di fatto la durata complessiva.Nell’ambito di tale collaborazione e in esecuzione all’accordo siglato lo scorso 6 aprile 2020, Renergetica ha inoltre comunica di avere venduto alla stessa Edison Renewables una sua società veicolo, titolare dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, in provincia di Alessandria, della potenza di 6,21 MWp.Tale operazione porta quindi a 4 il numero degli impianti autorizzati già ceduti da Renergetica a Edison che ne curerà la realizzazione e il futuro impiego. Iniziative come queste, che vedono operare in partnership Renergetica e Edison Renewables, si inseriscono perfettamente nelle ambiziose politiche di sviluppo di energie rinnovabili come dichiarato dal PNRR.