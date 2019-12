Renergetica cede due impianti fotovoltaici della controllata Zaon

simone borghi 19 dicembre 2019 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Renergetica ha perfezionato la vendita (tramite la controllata Zaon) di due impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 1,49 MWp, situati rispettivamente nei comuni di Spigno Monferrato e Biella, operativi rispettivamente dal 2011 e dal 2012, a Theia Investments (Italy), controllata al 100% dalla società inglese Theia Holdings Limited.La cessione dei sopracitati impianti, avvenuta mediante trasferimento del 100% delle quote di Spigno Solar, appositamente costituita a tale scopo, è stata effettuata nell’ambito della riorganizzazione delle attività del gruppo Renergetica, che intende focalizzarsi ed investire sempre maggiormente sulla propria attività principale, quella di development.Davide Sommariva, presidente di Renergetica, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso l’operazione di cessione degli impianti di Spigno Monferrato e Biella che – come avevamo già anticipato - porta al Gruppo una plusvalenza, nonché un importante miglioramento della posizione finanziaria netta. Inoltre, lo standing dell’acquirente, conferma ancora una volta la serietà e la professionalità di Renergetica, ormai riconosciuta come player a livello internazionale nel mondo dell’energia rinnovabile”.