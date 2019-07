Renergetica, avviato iter per sviluppo 4 impianti fotovoltaici nel Nord Italia

Valeria Panigada 2 luglio 2019 - 15:08

Renergetica, società quotata sul listino Aim Italia operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili, ha avviato l’iter autorizzativo per la costruzione e la connessione alla rete di quattro impianti fotovoltaici nel Nord Italia per una potenza complessiva pari a 32 MWp. Gli impianti produrranno annualmente 50.000 MWh in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 19.000 famiglie.