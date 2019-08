Renergetica: avviato iter autorizzativo per 5 impianti fotovoltaici in Italia

Daniela La Cava 19 agosto 2019 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Renergetica, società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato nazionale ed internazionale, quotata sull'Aim Italia, consolida la presenza sul mercato italiano con l’avvio dell’iter autorizzativo per la costruzione e connessione di 5 impianti fotovoltaici con una potenza complessiva pari a 30 MWp. Questi progetti, si legge in una nota, sono inclusi nella pipeline fotovoltaica prevista da Renergetica sul territorio italiano, per lo sviluppo di una potenza complessiva di 350 MWp da realizzare nei prossimi 3 anni."Puntiamo a consolidare la presenza del gruppo Renergetica sul mercato Italiano, non trascurando tuttavia i mercati internazionali, Stati Uniti e Cile in particolare, sui quali siamo già presenti", commenta Davide Sommariva, presidente di Renergetica.