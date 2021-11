Rendimenti Btp in deciso aumento complice effetto Powell bis

Titta Ferraro 23 novembre 2021 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

Riflessi anche sui bond governativi europei della riconferma di Powell alla guida della Fed. Il sell-off sui bond, con conseguente aumento dei rendimenti, sta riguardando anche i Btp. Il tasso del BTP a 10 anni è tornato di slancio sopra il muro dell'1% (massimo a 1,06%) con spread Btp/Bund in allargamento in area 128 punti base.Gli investitori si aspettano che Powell nel corso del suo secondo mandato si dimostri più aggressivo nell’affrontare l’inflazione, così come fatto intendere dalle prime dichiarazioni di ieri. Il mercato monetario è tornato così a prezzare il primo rialzo dei tassi d 25pb già nella riunione di giugno. Inoltre, non è da escludere una riduzione più rapida degli acquisti di obbligazioni.