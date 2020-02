Renault proroga chiusura fabbrica a Wuhan, titolo giù a Parigi

Titta Ferraro 3 febbraio 2020 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Renault prolungherà lo stop della produzione nella sua fabbrica a Wuhan in Cina fino al 13 febbraio, in linea con la guida del governo cinese sul coronavirus per i lavoratori in città. Ad annunciarlo è stato oggi un portavoce del gruppo automobilistico parigino.Lo stabilimento Renault, dove impiega circa 2.000 persone, avrebbe dovuto riaprire il 10 febbraio.Anche le altre case automobilistiche con impianti nella zona da cui è partito il coronavirus, tra cui l'altra francese PSA Group, hanno adottato misure simili.A Parigi il titolo Renault cede oggi l'1,3% a quota 34,78 euro.