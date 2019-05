Renault: proposta Fca amichevole, la studieremo con attenzione

Titta Ferraro 27 maggio 2019 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Renault ha esaminato oggi la proposta ricevuta da Fiat Chrysler Automobiles in merito a una potenziale fusione paritetica 50/50 tra Renault e FCA. "Dopo un'attenta revisione dei termini della proposta amichevole di FCA - si legge in una nota del gruppo automobilistico francese - il CdA ha deciso di studiare con interesse l'opportunità di una tale combinazione aziendale". "Ulteriori comunicazioni saranno diffuse a tempo debito per informare il mercato dei risultati di queste discussioni", conclude la nota.In mattinata si era espresso anche il governo francese, azionista di Reanult al 15%. Il portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, ha detto che settimana scorsa il ministro dell'Economia francese Le Maire ha incontrato il presidente di Renault per parlare dell'operazione. Dal governo transalpino fanno sapere che la fusione tra i due gruppi sarebbe importante per spingere "la sovranità economica" dell'Europa che ha bisogno di giganti in ogni settore.