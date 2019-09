Renault: per Le Maire la priorità è rafforzare alleanza con Nissan

simone borghi 9 settembre 2019 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Il focus di Renault per ora resta sull’Alleanza con Nissan. “L'aspetto chiave è rafforzare l'alleanza tra Renault e Nissan” che “devono proporre una visione strategica chiara del loro futuro e secondo me è sempre meglio procedere per gradi e non fare tutto insieme”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire in conferenza stampa a Cernobbio, interpellato sulla possibilità di un rilancio del piano di fusione tra Fca e Renault alla luce della nascita del nuovo governo italiano.“Nissan è ufficialmente alla ricerca di un nuovo CEO” riporta il report di oggi firmato Equita. “Solo in secondo momento verrebbero ripresi i colloqui con Fca per una fusione. Queste dichiarazioni non ci sorprendono e sono in linea con quanto prospettato nelle ultime settimane da varie fonti giornalistiche” affermano gli analisti della Sim che hanno rating Buy e target price a 14,5 euro. Seduta intonata per Fca che segna in rialzo dell’1,2% a 12,76 euro.