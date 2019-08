Renault e Nissan trattano sull'alleanza per riavvicinarsi a Fca (WSJ)

simone borghi 5 agosto 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

I top manager di Nissan e Renault starebbero cercando un accordo per rinegoziare la loro alleanza al fine di riaprire la strada alla fusione con Fca. Lo scrive il Wall Street Journal spiegando di aver preso visione di scambi di e-mail tra persone coinvolte nelle trattative.Nissan, secondo quanto il Wsj spiega di aver appreso dalle e-mail, vuole che Renault riduca la sua quota del 43,4% nella società giapponese che ha solo il 15% di azioni e senza voto in quella francese. È una mossa, quella di riequilibrare l'incrocio azionario tra le due case automobilistiche, che servirebbe a mettere fine a tensioni di lunga data sulla struttura dell'alleanza.Proprio le preoccupazioni di Nissan di poter essere indebolita all'interno dell'alleanza hanno portato la casa giapponese a non sostenere l'intesa tra Renault e Fca che poi si è arenata. Così, sempre secondo le e-mail citate dal Wsj, il top manager di Renault sarebbe oggi convinto che modificare la struttura societaria alla base dell'alleanza con Nissan possa essere la chiave per riaprire una trattativa per l'eventuale fusione con Fca.I colloqui tra i dirigenti di Nissan e Renault potrebbero portare alla firma di un primo protocollo d'intesa già a settembre, anche se altre fonti del quotidiano statunitense avrebbero indicato che la trattativa potrebbe dilatarsi fino alla fine dell'anno.