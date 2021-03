Relatech svela i conti 2020: ricavi in crescita del 2%. Sale anche il numero dei clienti

Alessandra Caparello 24 marzo 2021 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Nel 2020 i Ricavi delle vendite si attestano a Euro 18,3 milioni circa, in crescita del 2% circa rispetto a Euro 17,9 milioni del 31 dicembre 2019. Così Relatech, società quotata all’AIM Italia e attiva sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation – ha alzato il velo sui conti relativi all’esercizio 2020 che ha visto un numero di clienti aumentato del 15% rispetto al 2019.I Ricavi ricorrenti ammontano a Euro 5 milioni e rappresentano il 27% dei ricavi totali. Tale dato, di significativa importanza per il business model della Società, è in aumento del 41% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale incremento, si legge in una nota, è reso possibile e sostenibile grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo (pari a Euro 4,3 milioni con incidenza di circa il 23% sui ricavi), che generano nuovi asset all’interno della piattaforma digitale RePlatform, elemento centrale della value proposition della Società.In aumento anche l’utile netto (esclusa la quota di terzi), che è passato da 2,53 milioni a 2,55 milioni di euro (+1%); l’utile netto adjusted è stato pari a 3,2 milioni. A fine 2020 la posizione finanziaria netta era positiva per 2,46 milioni di euro, rispetto ai 703mila euro di inizio anno. Infine il cda di Relatech ha proposto di destinare a riserve l’utile netto di 1,87 milioni realizzato dalla capogruppo.