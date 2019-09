Relatech spinge sull'acceleratore: titolo vola del 10% dopo semestrale in rialzo

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

Rally di Relatech a Piazza Affari, dove il titolo mostra un rialzo di oltre il 10% a 2,76 euro per azione (massimo intraday toccato a 2,8 euro). A mettere il turbo all'azione, quotata sull'Aim Italia, la pubblicazione della semestrale che vede i ricavi e l'Ebitda adjusted in crescita di oltre il 40 per cento.Nel dettaglio, la la società che si definisce una digital solution company ha chiuso il primo semestre 2019 con un fatturato di 9 milioni di euro, in rialzo del 42% rispetto ai 6,4 milioni di un anno fa, e con Ebitda adjusted di 1,2 milioni (+42% rispetto al 30 giugno 2018). Nel periodo in esame il risultato netto adjusted si è attestato a 0,7 milioni in crescita del 39% circa rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente."I risultati positivi conseguiti dalla società nel primo semestre dell'esercizio in corso testimoniano la capacità della società di saper cogliere le opportunità connesse ad una fase positiva del mercato caratterizzato da un aumento significativo della domanda", si legge nel capitolo "evoluzione prevedibile della gestione" rimarcando che "in tale contesto si ritiene che l’adozione di una strategia volta all’ampliamento e la diversificazione dell’offerta basata su soluzioni che integrino i risultati delle attività di ricerca condotte dalla società contribuiscano a mantenere per il futuro prospettive positive in linea con la specifica area di mercato in cui opera la società".