Relatech: sottoscritto accordo vincolante per acquisizione di Dialog Sistemi

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Relatech ha sottoscritto l’accordo vincolante finalizzato all’acquisizione, in una prima fase, del 60% del capitale sociale di Dialog Sistemi, società che offre soluzioni nel settore del business performance management e del data warehousing basate su piattaforma proprietaria. In base ai termini dell'intesa, il restante 40% del capitale sarà acquisito entro il 2024 al verificarsi di determinate condizioni.Dialog ha chiuso il 2020 con ricavi delle vendite pari a circa 1,12 milioni di euro, con un Ebitda di 0,15 milioni e una posizione finanziaria netta (cassa) di circa -0,6 milioni. "La società conta una quota di ricavi ricorrenti pari a circa il 40% - si legge in una nota -, e vanta una consolidata base clienti nei settori pharma, food industry, telco, gdo e retail ai quali offre soluzioni per il monitoraggio e miglioramento delle performance economiche, operative e di servizio".