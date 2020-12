Relatech: siglato accordo di 5 anni con Metra per fornitura soluzioni cloud

Daniela La Cava 28 dicembre 2020 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Relatech, Pmi innovativa quotata sul mercato Aim Italia, ha annunciato che la sua controllata Mediatech ha siglato un accordo quinquennale per la fornitura di soluzioni Cloud Nutanix e la gestione del Data center di Metra, multinazionale con sedi worldwide, specializzata nella lavorazione dell’alluminio con soluzioni ingegneristiche avanzate per l’industria e l’architettura. Lo si apprende in una nota."Cloud e sicurezza dei dati rappresentano per Relatech due dei pilastri portanti di RePlatform, piattaforma proprietaria su cui si basa la nostra offerta. Offerta che si è ulteriormente rafforzata grazie all’inserimento nel perimetro del gruppo di Mediatech che, con la partnership 'platinum' di un big vendor come Nutanix, va a consolidare l’ecosistema tecnologico di Relatech", ha dichiarato Silvio Cosoleto, chief operating officer di Relatech, aggiungendo che il contratto consentirà inoltre al Gruppo Relatech di poter beneficiare di una quota significativa di ricavi ricorrenti.