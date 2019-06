Relatech sbarca a Piazza Affari, 119 le quotate su Aim Italia

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Con l'esordio di Relatech a Piazza Affari salgono a 119 le società quotate su Aim Italia. Si tratta della diciannovesima ammissione da inizio anno sui mercati di Borsa Italiana, di cui la quindicesima su Aim Italia. Lo rende noto Borsa italiana in un comunicato.In fase di collocamento Relatech, Pmi innovativa che offre servizi di supporto alla trasformazione digitale delle aziende, proponendosi come digital solution provider, ha raccolto 4,1 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 20,22%, con una capitalizzazione pari a 20,1 milioni di euro. Il valore della produzione del 2018 ammonta a circa 14,4 milioni. Relatech è stata assistita da Advance Sim in qualità di nominated advisor e global coordinator. Banca Finnat ha agito come specialist."La quotazione rappresenta per noi un traguardo ambizioso raggiunto dopo anni di impegno, passione e determinazione - Pasquale Lambardi, a.d. Relatech -. Dal 2001 Relatech si contraddistingue, nonostante il mercato altamente competitivo, per la qualità, la professionalità e il carattere innovativo delle proprie soluzioni". "Oggi inizia per noi una nuova sfida, prosegue il manager, posizionarci come player digitale di riferimento e rinnovare la fiducia degli investitori che hanno saputo accogliere con entusiasmo le nostre idee, supportando concretamente il nostro percorso di crescita".